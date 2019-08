Nur wenige Menschen betroffen : Abkommen zur Migranten-Rücknahme ohne große Wirkung

Berlin Ein Jahr nach dem Inkrafttreten einer Vereinbarung zwischen Deutschland und Spanien zur Rücknahme bereits dort registrierter Migranten hat das südeuropäische Land gerade einmal zwei Asylsuchende aus Deutschland zurückgenommen.

Die Absprache mit Spanien trat am 11. August 2018 in Kraft, jene mit Griechenland am 18. August. Im Schnitt musste somit nicht einmal ein Migrant pro Woche die Bundesrepublik auf Grundlage dieser beiden Vereinbarungen wieder verlassen.