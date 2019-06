Historische Landung der Alliierten : Gedenkfeier in der Normandie

Mehr als 160 Weltkriegsveteranen gedachten gestern in der Normandie Seite an Seite der historischen Invasion der Allierten vor 75 Jahren.

Am Juno-Beach in Courseulles-sur-Mer (unser Foto) sangen Veteranen aus Kanada ihre Nationalhymne – im Gedenken an die Tausenden, die am 6. Juni 1944 an den französischen Stränden gelandet waren, um Hitlers Wehrmacht in die Knie zu zwingen. Auch die Staatschefs von Frankreich und den USA, Emmanuel Macron und Donald Trump, würdigten die D-Day-Kämpfer. Foto: Souvant/afp