Vertragsunterzeichnung in Saarbrücken : Rund 65 Millionen Euro für saarländische Kitas

Saarbrücken Das Saarland will mit rund 65 Millionen Euro bis 2022 aus dem „Gute-Kita-Gesetz“ die Qualität in den Kindertagesstätten verbessern und Familien entlasten.

„Wir senken den Elternbeitrag spürbar, investieren weiter in Personal und bauen die Kita-Plätze weiter aus“, sagte Saarlands Bildungsminister Ulrich Commerçon (SPD) am Donnerstag anlässlich der Unterzeichnung des „Gute-Kita“-Vertrages mit Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) in Saarbrücken. Das Saarland ist nach Bremen das zweite Bundesland, in dem das „Gute-Kita-Gesetz“ rechtsverbindlich wird.