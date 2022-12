69-Jähriger tötet drei Menschen : Tausende demonstrieren nach Angriff auf Kurden in Paris

Tausende demonstrieren nach Angriff auf Kurden in Paris

Paris Am Freitag hatte ein 69-Jähriger in Paris drei Menschen getötet und drei weitere verletzt. Nun protestieren Tausende auf dem Place de la République im Osten der französischen Hauptstadt.

In Paris haben Tausende gegen den tödlichen Angriff in einem kurdischen Kulturzentrum protestiert. Vertreter kurdischer Gruppen, linker Parteien, antirassistischer und anderer Gruppen versammelten sich am Samstag, 24. Dezember, auf dem Place de la République im Osten der französischen Hauptstadt. Einige Teilnehmer riefen Parolen gegen die türkische Regierung.