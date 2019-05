Sänger : Zweiter Nachwuchs für „Backstreet Boy“-Nick Carter unterwegs

Los Angeles „Backstreet Boys“-Sänger Nick Carter (39) und seine Ehefrau Lauren erwarten wieder Nachwuchs. „Danke Gott, dass du uns das größte Geschenk gibst, um das wir jemals bitten konnten“, schrieb der US-Sänger auf Instagram zu einem Familienfoto mit seiner schwangeren Frau.

Carter und seine vier „Backstreet Boys“-Kollegen touren derzeit mit ihrem im Januar erschienenen neuen Album „DNA“ durch Europa. In Deutschland stehen im Mai und Juni unter anderem Konzerte in München, Berlin und Köln an.