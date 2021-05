Musik : Zweite Chance für Ben Dolic beim „Free ESC“

Köln/Unterföhring Der Eurovision Song Contest musste 2020 wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden. Die ausgewählten Kandidaten durften ihre Songs nicht performen. Für den deutschen Kandidaten gibt es nun eine zweite Chance.

Der Sänger tritt am Samstag (15. Mai) in dem von Raab erdachten „Free European Song Contest“ an - einem alternativen Wettbewerb zum bekannten Eurovision Song Contest. Dolic sei der „Überraschungsgast“, verriet „Free ESC“-Moderator Steven Gätjen am Mittwoch. „Und das finde ich ehrlich gesagt total cool.“ Dolic werde in der Show allerdings für Slowenien starten, nicht für Deutschland.