Uhren werden zurückgestellt : Zeitumstellung: Diese sechs Tipps sorgen für besseren Schlaf

Service Zurück in den Wintermodus: An diesem Wochenende steht die Zeitumstellung an. Vielen Menschen fällt es schwer, sich dem neuen Schlafrhythmus anzupassen. Die wichtigsten Tipps im Überblick.

Die längste Nacht des Jahres steht bevor: Am Sonntag (30. Oktober) werden die Uhren von 3 Uhr auf 2 Uhr zurückgestellt. Damit gilt in Deutschland und in den meisten Ländern Europas wieder die Normalzeit, auch Winterzeit genannt. In einem halben Jahr wird dann wieder an der Uhr gedreht. Der halbjährliche Wechsel zwischen Sommer- und Winterzeit ist unbeliebt, aber es ist kein Ende in Sicht. Zwar hat die EU-Kommission einen Vorschlag gemacht, wie die Umstellung abgeschafft werden könnte, aber die Staaten der Europäischen Union können sich nicht einigen. So liegt das Vorhaben seit längerem in Brüssel auf Eis.