Winterzeit kommt Zeitumstellung 2023 – muss ich die Uhr eine Stunde vor oder zurück stellen?

Zwei Mal im Jahr wird die Uhr in Deutschland zwischen Sommerzeit und Winterzeit umgestellt. Die Termine dafür ändern sich allerdings von Jahr zu Jahr. Was sich nicht ändert, ist die Richtung, in der die Zeiger gedreht werden müssen – dennoch sorgt dies jedes Jahr aufs neue für Verwirrung. Wann und wie Sie Ihre Uhren von Sommer auf Winterzeit umstellen – ein Überblick: