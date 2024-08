Streaming „Yellowstone“: Deutsche Fans müssen auf neue Folgen warten

Ausgerechnet Zugpferd Costner („Bodyguard“, „Robin Hood“, „Der mit dem Wolf tanzt“) wird wohl nicht mehr zu sehen sein. Auf Instagram hatte er vor einiger Zeit bekanntgemacht, dass „Yellowstone“ hinter ihm liege. Am 22. August startet in Deutschland - derzeit präsent in vielen Medien, weil Costner auf Werbetour hierzulande war - sein großes Projekt „Horizon“: eine Western-Reihe fürs Kino, die in den USA hinter den Erwartungen blieb.