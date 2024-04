Pseudomonaden Wegen gesundheitsschädlicher Verunreinigung – Woolworth ruft Antistressball zurück

Grund für den Rückruf: Das Wasser in den Quetschbällen der betroffenen Chargen ist mit Pseudomonaden mikrobiologisch verunreinigt. Pseudomonaden werden umgangssprachlich auch „Pfützenkeim“ genannt, da sie kaum besondere Ansprüche an ihre Umgebung haben und sich mit Leichtigkeit in allerlei feuchten Umgebungen verbreiten. Für gesunde Menschen sind Pseudomonaden ungefährlich – anders sieht das jedoch aus bei Personen, die an einer Immunschwäche leiden, einer Risikogruppe angehören oder ansonsten gesundheitlich angeschlagen sind. Bei diesen können die Bakterien zu gefährlichen Infektionen, Entzündungen, Sepsis und Herzerkrankungen führen. Pseudomonaden sind schwer zu bekämpfen und oft sogar resistent gegen Antibiotika.