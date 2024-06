Poipstar Wo Billie Eilish ihre Oscars aufgestellt hat

Im März gewann sie gemeinsam mit ihrem Produzenten und Bruder Finneas O'Connell in der Oscar-Kategorie „Bester Song“ für den gehauchten „Barbie“-Hit „What Was I Made For“. 2022 wurden Eilish und O'Connell in derselben Kategorie für den dunklen James-Bond-Song „No Time To Die“ ausgezeichnet. Mitte Mai war Eilishs neues Album „Hit Me Hard And Soft“ erschienen, es ist ihr drittes Studio-Album.