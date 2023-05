Bayern Wittelsbacher-Hochzeit in München

In München wird es am Samstag romantisch: Ludwig Prinz von Bayern, Spross des früheren bayerischen Herrscherhauses der Wittelsbacher, und Sophie-Alexandra Evekink feiern in der Theatinerkirche ihre kirchliche Hochzeit. Der Münchner Erzbischof und Kardinal Reinhard Marx wird das Paar bei dem Gottesdienst mit rund 1000 Gästen trauen. Die standesamtliche Hochzeit war bereits Ende Dezember.