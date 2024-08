IBES Winfried Glatzeder im Dschungelcamp – Wutanfälle und der Vorfall mit Larissa Marolt

Bekannt wurde Winfried Glatzeder durch seine Rolle in dem DDR-Kultfilm „Die Legende von Paul und Paula“. Neben Kino- und Fernsehfilmen sowie auf diversen Theaterbühnen arbeitete er auch als Synchronsprecher und las einige Hörspiele ein. Zuletzt war er ab 2019 in der bekannten Netflix-Serie „Dark“ in einer Hauptrolle zu sehen. Viele kennen ihn jedoch auch aus der achten Staffel des Dschungelcamps, während der er für Furore sorgte. Jetzt ist er beim Sommer-Dschungelcamp dabei.