„Star Trek“-Ikone : William Shatners Flug ins All um einen Tag verschoben

William Shatners Flug ins All um einen Tag verschoben

Schauspieler William Shatner fliegt ins All. Foto: picture alliance / dpa

Van Horn Er fliegt mit 90 Jahren ins All. William Shatner alias Captain Kirk soll mit der Raumkapsel „New Shepard“ von Jeff Bezos abheben.

Wegen vorhergesagter stärkerer Winde sei der ursprünglich am Dienstag geplante Flug nun für Mittwoch angesetzt, teilte die Raumfahrtfirma von Amazon-Gründer Jeff Bezos, Blue Origin, per Kurznachrichtendienst Twitter mit. Shatner hatte jahrzehntelang „Captain Kirk“ in der Science-Fiction-Serie „Star Trek“ gespielt.