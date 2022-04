Nach Ohrfeige : Will Smith wird von Oscar-Verleihungen ausgeschlossen

Will Smith wird von Oscar-Verleihungen ausgeschlossen

Will Smith ohrfeigt Moderator Chris Rock. Foto: Chris Pizzello/Invision/AP/dpa

Los Angeles Will Smith verpasste Chris Rock bei den Oscars eine schallende Ohrfeige. Das hat Konsequenzen für den Schauspieler.

Nach dem Ohrfeigen-Eklat um Will Smith (53) bei den 94. Academy Awards darf der „King Richard“-Schauspieler nun nicht mehr an Oscar-Verleihungen und anderen Academy-Events teilnehmen. Dieser Ausschluss soll für zehn Jahre gelten. Dies gab der Verband in Los Angeles bekannt.