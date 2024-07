Deadpool & Wolverine Wie Ryan Reynolds und Hugh Jackman Marvel beleben

Deadpool will eigentlich inzwischen ein ruhiges Leben führen und arbeitet als Autohändler. Doch eines Tages erfährt er, dass seine Existenz und die seiner Freunde in Gefahr ist. Ein Bösewicht namens Mr. Paradox will ihn auslöschen. Aus bestimmten Gründen kann nur Wolverine Deadpool retten. Er muss ihn also ausfindig machen und reist dafür durch die Zeit.