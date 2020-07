Sachsens Ministerpräsident: „Zweite Welle schon da“ : WHO meldet neuen Rekord an Corona-Neuinfektionen - 781 neue Fälle in Deutschland

Berlin Noch nie seit Beginn der Coronavirus-Pandemie sind der Weltgesundheitsorganisation innerhalb von 24 Stunden so viele Neuinfektionen gemeldet worden wie am Freitag. Auch in Deutschland steigen die Zahlen wieder an.

Noch nie seit Beginn der Coronavirus-Pandemie sind der Weltgesundheitsorganisation (WHO) innerhalb von 24 Stunden so viele Neuinfektionen gemeldet worden wie am Freitag. Insgesamt waren es 284 196 Fälle, teilte die WHO am Freitagabend mit. Mit Abstand die meisten Infektionen verzeichneten die USA und Brasilien, jeweils mehr als 67 000. In Indien waren es fast 50 000, in Südafrika 13 000.

Weltweit waren der WHO seit dem Ausbruch des neuen Virus Ende vergangenen Jahres bis Freitag 15,3 Millionen Infektionen gemeldet worden. Knapp 630 000 Menschen starben nachweislich mit einer Coronavirus-Infektion.

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) 781 neue Corona-Infektionen innerhalb eines Tages gemeldet. Damit waren seit Beginn der Corona-Krise mindestens 204 964 Menschen in Deutschland nachweislich mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert, wie das RKI am Samstagmorgen meldete (Datenstand 25.7., 0.00 Uhr).

In Deutschland starben nach den RKI-Angaben bislang 9118 mit dem Virus infizierte Menschen - das bedeutet ein Plus von Sieben im Vergleich zum Vortag. Bis Samstagmorgen hatten 189 800 Menschen die Infektion nach RKI-Schätzungen überstanden.

Die Reproduktionszahl, kurz R-Wert, lag nach RKI-Schätzungen mit Datenstand 24.7., 0.00 Uhr, in Deutschland bei 1,08 (Vortag: 0,93). Das bedeutet, dass ein Infizierter im Mittel etwa einen weiteren Menschen ansteckt. Der R-Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen etwa eineinhalb Wochen zuvor ab.

Zudem gibt das RKI ein sogenanntes Sieben-Tage-R an. Es bezieht sich auf einen längeren Zeitraum und unterliegt daher weniger tagesaktuellen Schwankungen. Nach RKI-Schätzungen lag dieser Wert mit Datenstand 24.7., 0.00 Uhr, bei 1,16 (Vortag: 1,05). Er zeigt das Infektionsgeschehen von vor 8 bis 16 Tagen.

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) ist der Auffassung, dass die zweite Infektionswelle der Corona-Pandemie bereits in Deutschland angekommen ist. "Die zweite Corona-Welle ist schon da. Sie findet bereits jeden Tag statt", erklärte Kretschmer gegenüber der "Rheinischen Post". "Wir haben jeden Tag neue Infektionsherde, aus denen sehr hohe Zahlen werden könnten."

815 neue Infektionen mit dem Sars-CoV2-Virus hatten die Gesundheitsämter dem Robert Koch-Institut (RKI) bereits am Donnerstag gemeldet. Dies war der höchste Wert seit Mitte Mai, abgesehen vom Ausbruch beim Fleischkonzern Tönnies. Mit 781 neuen Corona-Infektionen innerhalb eines Tages am Freitag waren die Zahlen ähnlich hoch.

Auch in Frankreich breitet sich das Corona-Virus nach Angaben des Gesundheitsministeriums wieder stärker aus. Allein in den vergangenen 24 Stunden seien 1130 neue Fälle registriert worden. Es sei der zweite Tag in Folge mit mehr als 1000 Neuerkrankungen.

Wegen des Risikos einer zweiten Corona-Welle in Deutschland mahnen Experten Urlauber zu besonderer Vorsicht: „Es gelten auch im Urlaub die Abstands- und Hygieneregeln. Das ist wichtig, sehr wichtig“, sagte etwa Ärztepräsident Klaus Reinhardt der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

