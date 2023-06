Sommer 2023 WhatsApp rollt bald Mega-Update für Emoji-Fans aus

Das neue Update soll eine umgestaltete Tastatur mit sich bringen. Nutzern ist es mit der überarbeiteten Tastatur in Zukunft möglich, die Emoji-Liste in Vollbild anzeigen zu lassen. In Anbetracht der Anzahl von 3 600 Emojis scheint das ein nützliches Feature zu sein. Um das passende Emoji schneller zu finden, entwickelte WhatsApp bereits die Emoji-Schlagwortsuche. Mit der Emoji-Übersicht im Vollbildmodus wird die Suche zusätzlich vereinfacht.