Von klassisch bis lustig Whatsapp: Die schönsten Grüße und Sprüche für Ostern 2023

Ostern steht wieder einmal vor der Tür. Eiersuchen, Familienessen und ein Ausflug an den Osterfeiertagen stehen jetzt für viele auf dem Programm. Aber auch die Ostergrüße an die Verwandtschaft oder Freunde sollten nicht vernachlässigt werden. Damit es nicht bei einem uninspirierten „Frohe Ostern“ bleibt, hat die Redaktion auch 2023 eine Vielzahl von Ostergrüßen gesammelt, die Sie einfach per WhatsApp verschicken können.