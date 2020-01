Tierische Kälte-Folgen : Floridas Wetterdienst warnt vor kältestarren Leguanen

Miami Angesichts ungewöhnlicher Kälte warnt die Wetterbehörde im US-Bundesstaat Florida vor von Bäumen fallenden Leguanen. Die Tiere könnten wegen des Kälteeinbruchs mit Temperaturen von zwischen Minus ein bis vier Grad Celsius regelrecht erstarren, schrieb der Wetterdienst in Miami im Kurzbotschaftendienst Twitter.

„Wundern Sie sich nicht, wenn Sie heute Nacht Leguane von Bäumen fallen sehen.“ Die Tiere seien nicht tot. Ab einer bestimmten Temperatur fallen die Leguane in eine Art Kältestarre. Die Behörden rieten davon ab, die Tiere zum Aufwärmen mit nach Hause zu nehmen, da sie Menschen angreifen könnten, wenn sie wieder zum Leben erwachen.

Bereits vor einem Jahr hatte eine Kaltfront in Florida erstarrte Leguane von Bäumen purzeln lassen. In sozialen Netzwerken kursierten daraufhin Fotos von Tieren mit nach oben gereckten Beinen. Die in Florida eigentlich nicht heimischen Leguane breiten sich dort seit den 60er Jahren aus. Die Temperaturen fallen im Winter selten unter 18 Grad.