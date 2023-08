Starkregen und Hagel DWD-Wetterwarnung für das Saarland – sogar orkanartigen Böen möglich

Nach Angaben des Portals „wetter.net“ werden in der saarländischen Landeshauptstadt am Wochenende Höchstwerte von etwa 21 Grad erwartet. Besonders im äußersten Südwesten am Oberrhein in Baden-Württemberg wird ein Temperatursturz extrem ausfallen. Mit gerade einmal 15 Grad werden dort am Sonntag, 27. August, voraussichtlich Temperaturen erreicht, die eher an einen frühen Herbsttag als an den Hochsommer erinnern.