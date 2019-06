32 Grad, Sonne pur : Sonntag wird bislang wärmster Tag des Jahres

Offenbach/Saarbrücken Dem Saarland und Rheinland-Pfalz steht der bislang wärmste Tag des Jahres bevor: Temperaturen zwischen sommerlichen 28 und 32 Grad sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD) für den Sonntag voraus.

„Die Sonne lacht von früh bis spät vom Himmel, die paar wenigen kleinen Quellwolken, die sich zum blauen Himmel gesellen, bleiben harmlos“, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Samstag in Offenbach. Wer kann, solle das tolle Sommerwetter genießen, denn ab Montag sei es damit auch schon wieder vorbei.

Zwar bleibt es mit Werten zwischen 24 Grad in der Eifel und 30 Grad in der Vorderpfalz weiterhin warm, doch bereits am Vormittag ziehen den Angaben zufolge von Westen her Gewitter mit Starkregen und Hagel auf. Dabei sind laut DWD selbst Unwetter „nicht ausgeschlossen“. Auch am Dienstag und in der Nacht zum Mittwoch halten sich die Schauer und Gewitter noch.