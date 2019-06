Wetter im Saarland : Schauer und Gewitter bei weiter sommerlichen Temperaturen

Offenbach/Saarbrücken Starkregen, Hagel, Sturmböen: Zwar bleibt es zu Wochenbeginn warm im Saarland und in Rheinland-Pfalz, der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt aber vor aufkommenden Schauern und teils starken Gewittern.

Wie DWD-Meteorologin Sabine Krüger am Sonntag erklärte, sei eine von Westen aufkommende Kaltfront verantwortlich. Das bisher dominierende Hoch verlagere sich zu Wochenbeginn langsam in Richtung Osten.

Am Montag ziehen den Angaben zufolge im Tagesverlauf Wolken auf, aus denen schauerartiger, teils gewittriger Regen fällt. Starkregen und Hagel sind möglich. Die Höchstwerte erreichen 24 Grad in der Eifel und 30 Grad in der Vorderpfalz.