Unterhaltungsshow „Wetten, dass..?“: Gutgelaunter Abschied von Gottschalk

Schon zu Beginn gab es minutenlangen tosenden Applaus: Mit großem Jubel ist Moderator Thomas Gottschalk zu seiner letzten „Wetten, dass..?“-Show in Offenburg vom Saalpublikum begrüßt worden. „Setzt Euch hin, Mensch“, bremste der 73-Jährige die applaudierenden Zuschauer am Abend.

Mit seiner 154. Sendung beendet Gottschalk nach 36 Jahren seine Karriere als Wett-Moderator. Das stellte er gleich zu Beginn vor den 2000 Zuschauern im Saal noch einmal klar. In einem Einspieler hatte zuvor Show-Erfinder Frank Elstner die „Legende“ Thomas Gottschalk begrüßt und einen „unvergleichlichen Abend“ angekündigt. Millionen dürften die Show vor den Fernsehgeräten verfolgt haben.