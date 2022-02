„Wäre wirklich peinlich, wenn man das nicht weiß“ : „Wer stiehlt mir die Show?“ – Saarland-Frage sorgt für verzweifelte Gesichter (mit Bildergalerie)

Saarland/Köln Seit Januar läuft die fünfte Staffel der Quiz-Sendung „Wer stiehlt mir die Show?“ auf ProSieben. In der dritten Folge drehte sich die erste Frage gleich um das Saarland – und das brachte so manchen Kandidaten zum Verzweifeln.

Am Dienstag sorgte in der ProSieben-Sendung „Wer stiehlt mir die Show“ Quizmaster Joko Winterscheidt mit einer Frage über das Saarland für lautes Gelächter – und bei so manchem für verzweifelte Gesichter. „Nenne mir eine Stadt im Saarland – außer Saarbrücken“, wollte Winterscheidt von seinen Gästen wissen. Erneut waren Entertainerin Anke Engelke, Sänger Mark Forster und Model Riccardo Simonetti mit dabei. Zu dem Trio gesellte sich diesmal außerdem die Wildcarderin Sarra. Das Ziel aller Teilnehmenden: Winterscheidt die Moderation der Sendung zu „stehlen“.