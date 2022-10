IBES : Dschungelcamp 2023 – Kandidatenliste: Wer geht in Staffel 16 in den Busch?

Wer zieht ins Dschungelcamp 2023 ein? Während sich RTL weiterhin in Schweigen hüllt, wird wild spekuliert. Acht Namen sind bisher gefallen – ein möglicher Kandidat sorgt besonders für Unmut.

Nach dem Jahreswechsel ist es so weit: Im Januar 2023 fiebern Millionen Trash-TV-Fans zwei Wochen lang mit, wenn es wieder heißt: „Ich bin ein Star holt mich hier raus“ (IBES). Das Dschungelcamp geht in seine nunmehr 16. Staffel und ist damit ein Reality-TV-Dauerbrenner im deutschen Fernsehen.

Aber was ist IBES ohne die Lästereien, Wutanfälle und Tränenausbrüche seiner Kandidatinnen und Kandidaten? Schließlich machen die emotionalen Ausnahmezustände und intimen Einblicke den voyeuristischen Reiz der Sendung auf RTL aus. Und so überrascht es nicht, dass bereits Monate im Voraus die Gerüchteküche um mögliche Kandidaten der neuen IBES-Staffel brodelt.

Während über mögliche Kandidaten derzeit noch spekuliert wird, steht eine Personalie bereits fest: Jan Köppen wird 2023 die Nachfolge von Daniel Hartwich übernehmen und gemeinsam mit IBES-Urgestein Sonja Zietlow – seit Staffel 1 dabei – das Dschungelcamp moderieren. Nach dem letztjährigen Corona-bedingten Intermezzo in Südafrika wird die 16. Staffel von IBES wieder traditionell im australischen Busch stattfinden.

Über die Teilnahme dieser Kandidaten wird in zahlreichen Medienberichten gemutmaßt:

Lucas Cordalis (55)

Andrej Mangold (35)

Twenty4tim (21)

Djamila Rowe (55)

Lisha Savage (36)

Luigi „Gigi“ Birofio (23)

Max Giesinger (33)

Patrick Romer (26)

Claudia Obert (61)

Foto: dpa/Soeren Stache 20 Bilder Dschungelcamp: Das waren die Dschungelkönige von 2004 bis 2021

Claudia Obert ist keine „Maschine, die alles frisst“

Wieder einmal will die größte deutsche Boulevardzeitung mehr wissen, als alle anderen. Nach BILD-Informationen soll RTL die Trash-TV-Ikone Claudia Obert (61) für die 16. Staffel des Dschungelcamps verpflichtet haben. IBES-Fans frohlockten bereits über den Auftritt der Diva im australischen Busch.

Nun folgt das große Dementi seitens Obert. In einem Insta-Post macht die 61-Jährige unmissverständlich klar: „Ich lasse da den anderen den Vortritt! Eine Maschine, die alles frisst, bin ich nicht“. Ob sich die Modelabel-Besitzerin tatsächlich zu fein für eine Teilnahme an den Dschungelprüfungen ist, oder letztendlich bei der Gage keine Einigung erzielt werden konnte, darüber kann nur spekuliert werden. Fest steht: Wer „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ als Dschungelkönig verlässt, erhält zudem ein Preisgeld von 100 000. Doch damit nicht genug: Das Antrittsgeld einiger Promis ist um ein einiges höher als die Siegprämie. So viel haben die Dschungelcamp-Kandidaten 2022 verdient.

View this post on Instagram A post shared by Claudia Obert (@claudiaobert_luxusclever) Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Instagram. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Instagram, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Patrick Romer (26): Umstrittener Bauer will Dschungelkönig werden

„Mit ihm wird’s der böseste Busch aller Zeiten“ titelte die BILD. Ein möglicher Kandidat ist im Vorfeld besonders umstritten: Patrick Romer, bekannt geworden durch das Format „Bauer sucht Frau“ erhitzt derzeit die Gemüter. Der Grund: Der Sieger der diesjährigen „Sommerhaus“-Staffel soll während der Sendung seine Freundin Antonia Hemmer öffentlich gedemütigt haben, indem er sich vor laufenden Kameras über ihre Haare, Geruch oder vermeintlich mangelnden Einsatz bei den Spielen ausließ.

Mit Christina Grass konnte sich eine weitere „Sommerhaus“-Teilnehmerin beim abschließenden „großen Wiedersehen" nicht zurückhalten und beschrieb den 26-Jährigen als „menschlich gesehen Schrott“. Sogar die Moderatorin Frauke Ludowig zeigte sich darüber schockiert, „wie ein Mann seine Frau behandeln kann“. Nach Bild-Informationen soll Romer bereits mit RTL einen Vertrag über die Teilnahme im Dschungelcamp unterschrieben haben.

In einem Live-Stream äußerte sich der 26-Jährige jetzt persönlich zu den Gerüchten: „Ich gehe in ein solches Format, auch ins Sommerhaus, weil ich Bock auf solche Spiele habe“, erklärte er. Seine Teilnahme ließ Romer aber weiter offen. Generell sei er bei den TV-Shows immer an den Herausforderungen interessiert und betrachte sich selbst nicht als „der Tollste und Schönste, der Sendezeit benötige“.

Lucas Cordalis: Bekommt Sänger 2023 eine zweite Chance?

In der Riege der B- bis Z-Promis gehört Lucas Cordalis zu den bekannteren Gesichtern. Als Sohn des verstorbenen griechischen Schlagersängers Costa Cordalis und Ehemann von Reality-Show-Star Daniela Katzenberger ist der Cordalis vielen Menschen vertraut. Sein Vater konnte sich 2004 in der Premieren-Staffel die erste Dschungelkrone sichern.

Eigentlich sollte Lucas Cordalis bereits bei der vergangenen IBES-Staffel teilnehmen, doch eine Corona-Infektion machte ihm letztes Jahr einen Strich durch die Rechnung. „Ich bin natürlich darüber sehr, sehr traurig“, sagte der Sänger damals in einer RTL-Videobotschaft.

Lucas Cordalis hält ein Portrait seines Vaters und ersten Dschungelkönigs, Costa Cordalis. (Archivfoto) Foto: RTL/RTL / Arya Shirazi

Andrej Mangold (35): Reality-TV-Dauerbrenner in der Diskussion

Ob Ex-Bachelor oder Kandidat bei „Sommerhaus der Stars“ und „Kampf der Realitystars“, Andrej Mangold ist ein Reality-TV-Hopper. Folglich überrascht es wenig, dass sein Name auch mit IBES in Verbindung gebracht wird. Vor seiner TV-Karriere machte der 1,90 Meter große 35-Jährige als Profi-Basketballer in Deutschland von sich Reden. Zudem warb er in der VOX-Unterhaltungsshow „Die Höhle der Löwen“ 2016 mit einer eigenen Kaugummi-Marke.

Ob der gebürtige Hannoveraner bei RTL in den IBES-Ring steigt, gilt derzeit als sicher. Dennoch steht eine offizielle Bestätigung seitens des Senders noch aus. „Das wird sich zeigen“, hüllt sich RTL auf der eigenen Website noch in Schweigen.

Lisha Savage (36): IBES wäre ihr vierter TV-Auftritt

Lisha Savage und Lou betreiben seit 2014 den YouTube-Kanal “Lisha&Lou”. Die beide sind seit 2010 ein Paar und haben 2018 schließlich geheiratet. Die gebürtige Berlinerin war 2020 gemeinsam mit ihrem Mann in der RTL-Show „Das Sommerhaus der Stars“. Bei ihrem ersten Auftritt in einer Reality-TV-Show belegten die beiden den dritten Platz.

Dort traf sie auch auf Andrej Mangold. Ob sich die beiden in der 16. Staffel des Dschungelcamps 2023 in Australien wieder treffen. Glaubt man den Gerüchten, ist das sogar sehr wahrscheinlich. Für Lisha wäre es dann der vierte Auftritt im deutschen Fernsehen, denn nach ihrer Sommerhaus-Teilnahme war sie noch gemeinsam mit Lou in „Die Tutorial Champions und „Goodbye Deutschland!“ zu sehen.

Max Giesinger (33): Eine verdächtige Aussage in seiner Instagram-Story

Mit ihm würde RTL einen absoluten Super-Promi für die 16. Dschungel-Staffel gewinnen: Mit einer verdächtigen Aussage in einer Instagram-Story befeuerte der Popsänger Max Giesinger die Gerüchte über seine Teilnahme. Im Norwegen-Urlaub postete der 33-jährige Songwriter und Musikproduzent, der mit Songs wie "80 Millionen" seinen Durchbruch hatte, Bilder von seinem selbst ernannten „Natur-Jacuzzi“. Trotz 12 Grad Wassertemperatur zog der Musiker blank und erklärte scherzhaft: "Duschen kann man hier auch nicht, muss man in den See rein. Bin bald bereit für den Dschungel!"

Theoretisch dürfte der Sänger sogar Zeit für einen Abstecher nach Australien haben. Seine Tour im nächsten Jahr beginnt offiziell erst im März 2023. Vielleicht können sich die Fans der RTL-Show also bald auch auf Max Giesinger freuen. Wahrscheinlich aber erlaubte sich der Musiker hier einfach einen Spaß. Dabei gibt es derzeit noch ein zweites Gerücht um Max Giesinger. Fans der Prosieben-Sendung „The Masked Singer“ vermuten den Sänger im Kostüm des Werwolfs.

Djamila Rowe (55): Nach zweitem Platz bei der Dschungelshow demnächst auch im Dschungelcamp?

Es war ein dreister Betrugsskandal, der die 55-Jährige erstmals in die Öffentlichkeit rückte. Im Zuge der sogenannten „Borer-Affäre“ hatte Djamila Rowe 2002 für ein Honorar von 10 000 Euro in einer schweizerischen Zeitung behauptet, eine Affäre mit dem damaligen Schweizer Botschafter in Deutschland gehabt zu haben – eine Lüge, wie sich später herausstellte. Trotz des Meineids kam sie glimpflich davon und wurde nicht juristisch belangt. In der Folge machte sie vor allem als Erotikmodel Schlagzeilen.