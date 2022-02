Stiko empfiehlt die zweite Auffrischung : Wer den zweiten Booster bekommen soll

Düsseldorf Überraschend empfiehlt die Ständige Impfkommission, dass es noch vor dem an Omikron angepassten Impfstoff eine zweite Auffrischung geben sollte. Für wen das gilt, mit welchem Vakzin und mit welchem Abstand es erfolgen soll.

Die Stiko empfiehlt eine zweite Auffrischimpfung (also die vierte Impfung) für vier Gruppen: Menschen ab 70 Jahren, Bewohner von Pflegeheimen, Menschen mit Immunschwäche (ab fünf Jahren), Mitarbeiter in Krankenhäusern, Praxen und Pflegeeinrichtungen, insbesondere bei direktem Kontakt zu Patienten und Bewohnern.

Die zweite Booster-Impfung soll mit einem mRNA-Impfstoff erfolgen, also mit Biontech oder Moderna, rät die Stiko. Die Experten gehen davon aus, dass der zweite Booster genauso sicher ist wie der erste Booster. Die Datenlage zu Effektivität und Sicherheit sei zwar begrenzt. „Es wird jedoch angenommen, dass die zweite Auffrischimpfung ähnlich gut verträglich ist wie die erste Auffrischimpfung“, so die Stiko.

Experten sahen das bislang kritisch. Erst vor zwei Wochen hatte Leif Erik Sander, Impfstoff-Forscher an der Berliner Charité, von einem zweiten Booster abgeraten: „Davon halte ich nichts“, sagte er. „Nach drei Impfungen ist man super geschützt.“ Weitere Auffrischungen mit den bekannten Impfstoffen seien nur in Einzelfällen, etwa nach Transplantationen, sinnvoll. Nun sagt die Stiko: „Aktuelle Daten zeigen, dass der Schutz nach erster Auffrischimpfung gegen Infektionen mit der Omikron-Variante innerhalb weniger Monate abnimmt.“ Dies sei insbesondere für Menschen ab 70 und für Personen mit Immunschwäche bedeutsam, da diese das höchste Risiko für einen schweren Verlauf haben.

Die Hausärzte haben es begrüßt, dass die Stiko bei der Frage nach einer vierten Impfung Klarheit schaffe. „Die Hausärztinnen und Hausärzte stehen bereit, um auch die nächste Phase der Impfkampagne voranzutreiben“, sagte der Vorsitzende des Deutschen Hausärzteverbandes, Ulrich Weigeldt, unserer Redaktion. Bei bestimmten Gruppen, etwa Bewohnern in Altenheimen, liege die Booster-Impfung teilweise schon sechs Monate zurück. Weigeldt kritisierte allerdings den hohen bürokratischen Aufwand für die Praxisteams bei den Impfungen. „Damit die Impfungen in den Praxen schnell umgesetzt werden können, braucht es verlässliche Impfstofflieferungen und einen Abbau der immer weiter zunehmenden Bürokratie auf das notwendige Minimum“, so der Hausärzte-Chef. Zugleich verwies er auf den „erheblichen Nachholbedarf“ bei den Erst- und Zweitimpfungen sowie den Booster-Impfungen – das dürfe nicht in Vergessenheit geraten.