Filmfestival Venedig Wenn ein Terroranschlag zum Film wird: „September 5“

Am 5. September 1972 sah die Welt dem Terror zu. An diesem Tag nahmen palästinensische Attentäter während der Olympischen Spiele in München israelische Sportler als Geiseln. Der Fernsehsender ABC Sports übertrug die rund 21-stündige Geiselnahme live. Wie das für die beteiligten Journalisten war, erzählt der Film „September 5“ mit Leonie Benesch („Das Lehrerzimmer“) in einer Hauptrolle.