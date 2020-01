Tanzshow : Wendler-Freundin Laura Müller macht bei „Let's Dance“ mit

Köln Der Sender RTL gibt weitere Namen für die neue Staffel der Tanzshow „Let's Dance“ bekannt. Darunter ist auch Laura Müller, Freundin von Schlagerstar Michael Wendler

Die 13. Staffel der RTL-Show beginnt am 21. Februar. Insgesamt treten laut RTL 14 Promis mit einem Profi-Tänzer gegeneinander an. Am Montag war bekanntgeworden, dass neben der Komikerin Bessin (48) auch Fußballerin Steffi Jones (47), der Schweizer Sänger Luca Hänni (25, „Deutschland sucht den Superstar“) und Schauspieler Tijan Njie (28, „SOKO München“) mit von der Partie sein werden. Bessin gab an, lange darüber nachgedacht zu haben, ob sie sich das wirklich zutraue.