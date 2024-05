ZDF-Satireshows Welke und Böhmermann gehen zeitgleich in Sommerpause

Erneut gibt es aber in der Sommerpause Specials der „heute-Show“: „Am Freitag, 28. Juni 2024, sowie am Freitag, 23. August 2024, und am Freitag, 30. August 2024, stehen jeweils um 22.30 Uhr „heute-show spezial“-Folgen mit Lutz van der Horst und Fabian Köster auf dem ZDF-Programm“, teilte ein Sendersprecher in Mainz mit. Hinzu komme am 12. Juli eine „heute-show History“ mit Valerie Niehaus.