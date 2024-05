Cannes Welches deutsche Wort Cate Blanchett gerne mag

„Ich liebe einfach die Struktur der deutschen Sprache“, führte sie aus. „Die Tatsache, dass man ein Wort haben kann, das so spezifisch für etwas ist. Ich erinnere mich, als ich ein Teenager war und jemand, von dem ich dachte, er sei so kultiviert, von „Schadenfreude“ sprach. Und ich sagte: „Schaden-what-the-Freude?“ Ich fand, dass das so ein anspruchsvolles Wort ist - als 17-Jährige war es mein neues Lieblingswort.“