Bayern Weiß-blaue Wittelsbacher-Hochzeit in München

Lilli Schick war eigens aus Hamburg angereist und hatte einen Platz direkt an der Absperrung ergattert. „Sehr elegant“, kommentierte sie das Brautkleid. Sie finde die Geschichte der Wittelsbacher spannend, „und dass sie hier so präsent sind“. In der Tat zeigte sich das Brautpaar volksnah. Bevor beide schließlich in den schwarzen Oldtimer einstiegen, winkte Ludwig Prinz von Bayern den Menschen ringsum zu, erfreut über die vielen Glückwünsche. „Dankeschön fürs Kommen“, rief er immer wieder.