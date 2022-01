Pop-Ikone : Weggefährte von Bowie: Zeit mit ihm nicht genug geschätzt

London Vor sechs Jahren starb David Bowie. Heute wäre er 75 Jahre alt geworden. Der ehemalige Bowie-Pianist Mike Garson erinnert sich an die gemeinsame Zeit - und verpasste Gelegenheiten.

So legte es der Bowie-Pianist Mike Garson zumindest im Gespräch der Nachrichtenagentur PA dar. Der vor sechs Jahren gestorbene Bowie wäre am Samstag 75 Jahre alt geworden. Er habe sich so sehr auf seine Aufgabe konzentriert, dass er das „große Ganze“ nicht ausreichend gewürdigt habe, sagte Garson. „Wenn man mit so einem Typen zusammenarbeitet, wenn man dafür angeheuert wurde, das Klavier zu spielen, so gut man kann, schaut man nicht auf ihn aus der Perspektive eines Fans.“