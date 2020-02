„Vom Winde verweht“: : Sturmböen verhindern vielerorts Karnevalsumzüge

Köln Sturmböen haben am Sonntag zur Absage vieler Karnevalsumzüge geführt. In Köln mussten die Schull- un Veedelszöch, zu der oft Hunderttausende Schaulustige kommen, abgesagt werden. Zuvor hatte Düsseldorf wegen angekündigter Windstärken zwischen 8 und 9 entschieden, das Kö-Treiben auf der Königsallee ausfallen zu lassen.

Auch in Ost- und Südhessen wurden Umzüge abgesagt. Darunter der Kinderumzug in Fulda, bei dem üblich etwa 1000 Karnevalisten mitlaufen. In Thüringen wurde unter anderem der Straßenumzug in Heiligenstadt gestrichen. In Sachsen sagte der Strehlaer Carnevals Club den geplanten Umzug durch die Stadt wegen der Wetterprognosen ab.