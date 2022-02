Britisches Königshaus : Wegen Corona: Queen sagt virtuelle Termine ab

Windsor Nur mild seien die Corona-Symptome bei Königin Elizabeth, hatte der Palast beruhigt. Die Queen setze leichte Arbeiten fort. Doch die Krankheit scheint die 95-Jährige stärker zu treffen als bisher angenommen.

Der Terminplan war voll

Der Palast hatte die Corona-Erkrankung der Queen am Wochenende öffentlich gemacht. Das Staatsoberhaupt spüre „milde, erkältungsähnliche Symptome“, wolle aber in der kommenden Woche in Windsor weiter „leichte Aufgaben“ ausführen, hieß es. Am Montag kondolierte sie dem brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro wegen tödlicher Überschwemmungen in seinem Land. Traditionell trifft sich die Queen mittwochs mit dem britischen Premierminister Boris Johnson. Ob der Termin in dieser Woche - wegen ihrer Infektion virtuell - wie geplant stattfindet, war zunächst unklar. Am 2. März will die Königin an einem Empfang für Diplomaten auf ihrer Residenz Schloss Windsor bei London teilnehmen.