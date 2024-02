„Let’s Dance“-Kandidat und Investor bei „Höhle der Löwen“ Warum nahezu jeder ein Produkt von Tillman Schulz zu Hause hat

Tillman Schulz stammt aus einer Unternehmerfamilie. Die Geschichte der Familie beginnt im 20. Jahrhundert mit dem Handelshaus Ollrogge & Co. Schon damals standen Lebensmittel im Zentrum der Unternehmerfamilie. Er selbst ist verheiratet. Seine Frau Cosima lernte der Unternehmer 2010 über Facebook kennen, wie er in einem Interview mit „Bunte“ erzählt. Er habe sie in einem italienischen Restaurant gesehen und über die Plattform angeschrieben. „Cosima hat damals in München studiert. Ich habe ihr gesagt: 'Lass uns mal zusammen essen gehen, ich buche einen Flug und komme zu dir'“, erzählt der 34-Jährige. Sie hätten fünf Jahre lang nur in einer kleinen 31-Quadratmeter-Wohnung gelebt, sagt er.