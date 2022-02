Kino : Warum Dresens neuer Film auf der Berlinale überrascht

Alexander Scheer (l) und Meltem Kaptan spielen in den Hauptrollen in «Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush». Foto: Andreas Hoefer/Pandora Film/Berlinale/dpa

Berlin Regisseur Andreas Dresen stellt auf der Berlinale seinen neuen Film vor. Der erzählt die Geschichte des Guantánamo-Häftlings Murat Kurnaz - und fällt ganz anders aus als erwartet.

Der 58-Jährige findet in seinen Filmen oft ungewöhnliche Ansätze. Nach „Gundermann“ veröffentlicht er nun ein neues Projekt. Am Samstag stellte er auf der Berlinale seinen Film „Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush“ vor. Die Namen lassen aufhorchen.

Im Film geht es um Murat Kurnaz - den Mann also, der in Bremen aufgewachsen ist und nach den Terroranschlägen vom 11. September ohne Anklage in Guantánamo festgehalten wurde. Dresen erzählt dessen Geschichte mit einem ungewöhnlichen Blick - er schaut nämlich auf die Mutter. Eine Bremer Hausfrau also, die ihren Sohn befreien will.