Aktuelle Corona-Zahlen des RKI : Warum die Inzidenz im Saarland zum Wochenstart schwer zu beurteilen ist

Saarbrücken/Berlin Die Angaben der Robert-Koch-Instituts (RKI) über Infektionen mit dem Corona-Virus im Saarland weisen am Montag keine weiteren Fälle auf. Auch die Inzidenz bleibt gleich. Was das zu bedeuten hat.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet am Montag, 9. Mai, keine Neuinfektionen mit dem Coronavirus im Saarland. Damit sind seit Beginn der Pandemie 306 169 Infektionen aufgetreten. Das RKI meldet keine neuen Todesfälle. Damit bleibt die Gesamtzahl der Menschen, die an oder mit dem Corona-Virus gestorben sind, bei 1649. Die Sieben-Tage-Inzidenz bleibt bei 539,5.

Corona-Inzidenz: Entwicklung in Landkreisen

In den Landkreise stagnieren die Angaben zum Infektionsgeschehen. Die Inzidenz blieb in allen Landkreisen gleich. Das RKI beruft sich bei seinen Angaben auf die Meldungen der Gesundheitsämter. Die meisten im Saarland geben mittlerweile am Wochenende aber keine Daten mehr ans Institut weiter. So sind Meldungen zum Wochenbeginn wenig aussagekräftig. Das wirkt sich auch auf die statistischen Angaben für Deutschland aus und verzerren das Gesamtbild.