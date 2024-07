Leute Warum Daniel Donskoy ohne Vornamen singt

Schauspieler Daniel Donskoy („The Crown“) legt bei seinen Musikprojekten traditionell den Vornamen ab, um einen Trennstrich zu ziehen. „Ich führe kein Doppelleben, beides bin selbstverständlich ich. Donskoy steht ausschließlich für meine Musik, der Name Daniel Donskoy steht bereits für so viele andere Dinge“, sagte der 34-Jährige der dpa. „Gerade in der letzten Zeit wurden die unterschiedlichsten Identitäten auf mich und in mich hineinprojiziert. Daniel Donskoy, der Experte für den Israel-Palästina-Konflikt, der gefragte Interviewpartner für den Russland-Ukraine-Krieg, der Maulwurf, der Jude oder der heiße Pfarrer.“