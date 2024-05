Talkshows Wann die Talks von ARD und ZDF Sommerpause machen

„Auch „Maischberger“ wird während der Fußball-EM und der Olympischen Sommerspiele eine Pause haben“, teilte die ARD-Programmdirektion mit. Die Pause von Sandra Maischberger beginnt demnach dieses Jahr nach der Mittwochsausgabe vom 12. Juni und geht bis zum 21. August. Maischberger kehre aber in dieser Zeit am 3. Juli für eine Sendung während des diesjährigen Super-Sport-Sommers zurück. „Wie auch in den Jahren zuvor, können die Redaktionen selbstverständlich auch in den Pausen flexibel auf die aktuelle Lage reagieren“, betonte die ARD für ihre Talk-Aushängeschilder im Ersten.