TV-Star : Wanja Mues engagiert sich für Orang-Utans

Berlin So viele Baustellen und Katastrophen auf der Erde. Manchmal könne er die Meldungen über all das Leid kaum ertragen, sagt der Schauspieler. Doch er gibt sich dem nicht tatenlos hin.

„Eine Zeit lang konnte ich mir kaum Nachrichten anschauen, weil dabei so viel ungefiltert in mich eingedrungen ist. Es gibt zu viele Probleme und zu viele Baustellen, so dass man sich fragen kann, warum weitermachen mit irgendwas, wenn eigentlich die Welt den Bach hinunter geht“, sagte Mues der Deutschen Presse-Agentur. Doch gebe es ja Organisationen, deren Arbeit „wahnsinnig wichtig“ sei, um die Probleme anzugehen. Deshalb ist der in Berlin lebende TV-Star Botschafter des Leipziger Vereins „Orang-Utangs in Not“ geworden.