Waghalsiges Abenteuer : Adrenalin-Kick aus dem Eiffelturm

Nervenkitzel in Paris garantiert ein französischer Mineralwasser-Hersteller den Gewinnern eines Preisausschreibens zum 130. Geburtstag des Eiffelturms. Per Zipline (Seilrutsche) dürfen die Glücklichen, wie hier zu sehen, von dem Pariser Wahrzeichen aus 115 Metern Höhe mit rund 90 Stundenkilometern übers Champs de Mars in die Tiefe sausen.

