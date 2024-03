„Germany's Next Topmodel“ Wackliger Walk: Heidi Klum sortiert fleißig Models aus

Am Donnerstagabend wurde es auch emotional bei “GNTM„: Die 24-jährige Grace, die mit ihrer Familie aus Syrien flüchten musste, schilderte ihre dramatische Flucht übers Meer. “Für mich fühlt es sich so an, als hätte ich meine Jugend nicht genießen können. Ich musste mich um meine Familie kümmern, ich konnte nicht Kind sein. Das macht mich traurig„, beschrieb Grace ihr Leben in Deutschland.