Nach Fernsehpause : Vox: Kerkelings TV-Comeback noch in diesem Jahr

Vox: Kerkelings TV-Comeback noch in diesem Jahr

Erfolg mit einem Katzenbuch: Als Autor knüpft Hape Kerkeling bereits wieder an alte Erfolge an. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

Berlin/Köln Der Entertainer selbst hatte jüngst durchblicken lassen, dass er bereits im November zurück auf dem TV-Schirm sein könnte. In den Bestsellerlisten ist Hape Kerkeling bereits jetzt wieder ganz oben auf.

Derzeit dominiert er mit seinem Katzenbuch „Pfoten vom Tisch“ die Bestsellerlisten und kehrt nun früher als erwartet auch ins Fernsehen zurück. Hape Kerkeling ist nach jahrelanger TV-Abstinenz noch in diesem Jahr wieder mit einem eigenen Format auf dem Bildschirm zu sehen.

Eine Ausstrahlung sei noch „für 2021 geplant“, bestätigte eine Vox-Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur. Kerkeling (56) selbst hatte kürzlich bei einer Lesung in Berlin durchblicken lassen, dass er schon ab November bei Vox in einer Doku zu sehen sei. Die Sender-Sprecherin bestätigte zwar den Start noch in diesem Jahr, sagte aber sonst nichts Genaueres.