MeToo : Vorwürfe sexueller Übergriffe - Spacey muss vor Gericht

London Erste Vorwürfe waren erstmals im Herbst 2017 laut geworden. Jetzt steht ein erster Gerichtstermin für Kevin Spacey fest.

Hollywood-Schauspieler Kevin Spacey (62) muss nach den Vorwürfen sexueller Übergriffe an diesem Donnerstag in London erstmals vor Gericht erscheinen. Das teilte die Metropolitan Police mit.

Es handele sich um insgesamt drei Fälle in London aus den Jahren 2005 und 2008 sowie einen Fall in der südwestenglischen Grafschaft Gloucestershire von 2013, so die Behörde. In einem der Fälle werde Spacey angeklagt, eine Person zu „penetrierenden sexuellen Aktivitäten“ genötigt zu haben, hieß es weiter.