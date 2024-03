Podcast von Christian Polanc Vorwürfe gegen RTL – „Let’s Dance“-Profi äußert Verdacht

Auch Profitänzer Christian Polanc, der 2024 nicht an der RTL-Sendung teilnimmt, habe schon erlebt, dass die Einspieler einen anderen Eindruck der Woche vermittelten als er sie wahrgenommen habe, erzählt er in seinem Podcast „Let’s talk about Dance“. Er gibt aber auch zu bedenken, dass es grundsätzlich schwierig sei, eine ganze Woche in zwei Minuten zusammenfassen und sie korrekt wiederzugeben.