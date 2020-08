Genehmigungen dauern noch : Flugtaxis heben so schnell wohl nicht ab

Flugtaxis wie dieser Volocopter sollen in Zukunft selbstständig Fahrgäste über den Dächern deutscher Städte durch die Luft transportieren. Foto: dpa/Christoph Schmidt

Berlin Von den autonomen Fliegern ist schon seit Jahren die Rede. Sie sollen vor allem den Stadtverkehr gehörig umkrempeln und Staus umfliegen. Zu sehen ist davon bisher nichts.

Ihr Schlagabtausch mit ZDF-Moderatorin Marietta Slomka im März 2018 ist legendär. Dorothee Bär war gerade für das Amt der Digitalministerin auserkoren worden, und in dem Interview ging es um den mangelnden Breitbandausbau in Deutschland. Wichtiger als der bundesweit verfügbare schnelle Internetanschluss sei für die Digitalisierung aber die Frage, so eine genervte Bär, „habe ich die Möglichkeit, auch mit einem Flugtaxi durch die Gegend zu können?“ Danach schwappte eine Welle des Spotts über die CSU-Frau hinweg. Seitdem hat sich manches auf dem Gebiet der Flugtaxis getan, doch die Frage bleibt: Wann fliegen sie denn?

Damals sagte Bär auf Nachfrage unserer Redaktion: „Ich glaube, die kommen schneller, als wir denken.“ Inzwischen sind zweieinhalb Jahre vergangen, und am Himmel schwirren zwar immer mehr Drohnen, aber weit und breit ist kein Flugtaxi in Sicht. Weltweit sollen mehr als 50 Unternehmen an den autonomen Fliegern tüfteln. Auch in Deutschland gibt es Start-up-Unternehmen wie Lilium und Volocopter, die dabei sind, selbstständig fliegende Gefährte zu entwickeln.

Noch im Mai versprach die Bundesregierung daher bei der Vorstellung ihres Drohnen-Aktionsplans, Flugtaxis könnten künftig Staus überfliegen oder Flughäfen und Bahnhöfe miteinander verbinden. Eventuell sei ihr Einsatz bereits in drei Jahren möglich, so Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) und der Koordinator der Bundesregierung für Luft- und Raumfahrt, Thomas Jarzombek (CDU). Wenige Wochen zuvor hatte Scheuer schon bei der Vorstellung des ersten Lufttaxi-Modells von Airbus in Ingolstadt erklärt, schnell rechtliche Rahmenbedingungen schaffen zu wollen. Sogar über Flugrouten werde in seinem Ministerium diskutiert.

Der Optimismus des Ministers scheint überzogen. Denn die Bundesregierung tritt nun gehörig auf die Bremse. In einer Antwort auf eine Anfrage der FDP schreibt sie, die Musterzulassung für autonome Luftfahrzeuge werde auf europäischer Ebene erarbeitet, die Vorschriften seien aber noch nicht „abschließend festgelegt“. Wer Europa kennt, der weiß, das bedeutet: Das kann noch dauern. Auch über die Ausweisung von besonderen Flugplätzen für die Taxis sei keine generelle Aussage möglich, solange europaweit rechtlich nichts definiert sei, etwa die Verkehrsvorschriften für den Flugbetrieb. Zumindest betont die Regierung, dass „speziell im urbanen Raum Start- und Landeplätze vorgesehen werden, um einen geordneten Personenverkehr zu gewährleisten“. Doch wann und wo, Fehlanzeige. Und: Man plane zum jetzigen Zeitpunkt keine Testfelder zur Erprobung der Flieger, was wiederum für die weitere Entwicklung der unbemannten Luftfahrzeuge nicht förderlich sein dürfte.

Die FDP erwartet nun dringend mehr Tempo. „Wenn Flugtaxis eine Erfolgsgeschichte werden sollen, dann muss die Bundesregierung besonders bei der Zertifizierung Druck machen“, so Digital- und Verkehrsexperte Bernd Reuther. Nur dann habe Deutschland die Chance, „internationale Standards für diesen innovativen Verkehrsträger zu setzen“.