Sorge um Weihnachtsfeier : Volleyballer will Weihnachten nicht spielen – Papst soll helfen

Rom Weihnachten ohne Familie? Das geht gar nicht. Davon ist der italienische Volleyballer Davide Saitta offenbar überzeugt. Der 32-jährige will den ersten Weihnachtstag unbedingt mit seiner Familie verbringen.

Zumal er in diesem Jahr das Fest erstmals mit seiner Tochter feiern könne. Doch Saitta soll stattdessen bei einem Auswärtsspiel in Trient antreten. In seiner Verzweiflung hat sich der Spieler der Erstligamannschaft von Ravenna an den Papst gewandt. „Ich bitte Papst Franziskus um Hilfe. Man will mir Weihnachten stehlen“, zitiert die Zeitung La Nazione den Sportler.