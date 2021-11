Voll verschossen : So setzt sich ein Saarländer bei Sat.1-Datingshow gegen all seine Konkurrenten durch

Foto: Sat.1/Screenshot Matthias Zimmermann 12 Bilder Saarländer PhillipMandla sticht die Komkurrenz aus und sichert sich ein Date

Saarbrücken Herzblatt 2021 – so könnte die TV-Show auch heißen, die bei Sat.1 als „Voll verschossen“ über den Bildschirm flimmert. Ein Saarländer sicherte sich nun währenddessen ein Date: Er wurde von einer Hamburgerin zum Herzblatt gekürt. Doch was betörte so sehr, dass sie mit ihm zum Essen ausgeht?