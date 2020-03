Hamburg und Bremen : „Völliger Stimmverlust“: André Rieu sagt Konzerte ab

Hamburg/Bremen Violinist André Rieu muss wegen einer Stimmbandentzündung zwei Auftritte verschieben. Die Konzerte finden im April statt.

Der niederländische Geiger André Rieu muss wegen einer Stimmbandentzündung seine Konzerte in Hamburg und Bremen absagen. „André Rieu hat eine Stimmbandentzündung verbunden mit völligem Stimmverlust“, teilte der Veranstalter am Freitag in Hamburg nach der Probe für den Auftritt am Abend mit.